Ide to aj elektronický, aj keď zložitejšie...

Rok 2020 sa asi nezapíše práve k najlepším rokom, všetko zlé je však na niečo dobré, stále je možné toto obdobie využiť na skvalitnenie digitálnych služieb a to nielen komerčných firiem ale aj štátu.

Pred časom som si medzi prvými vyskúšal služby portálu www.slovensko.sk a to pri životnej situácii zmeny miesta pobytu. Po troch rokoch by som očakával že portál už prešiel určitým vývojom a v čase Korony, kedy uprednostňujeme elektronickú komunikáciu s úradmi využije svoj potenciál a zvýšený záujem občanom na skvalitnenie digitálnych služieb.

Keď sa však pozrieme na úvodnú stránku portálu, veľa noviniek tam nevidíme. Nájdete tam štatistiky od užívateľov z roku 2019, ale určite by stálo za to zopakovať masívnejší prieskum za tento rok. Z pohľadu fyzickej a právnickej osoby mám na portáli tri schránky, ktoré si ráz za čas pre istotu skontrolujem - aj keď mi chodí notifikácia cez SMS. Už pri tomto úkone by to chcelo niečo užívateľský príjemnejšie pri prepínaní medzi schránkami, kedy sa treba zakaždým nanovo prihlásiť. Do digitálnej schránky mi chodia rôzne úradné oznámenia napr. zo zdravotných poisťovní a zo sociálnej poisťovne. Avšak keď náhodou prehliadnem notifikáciu, alebo dlhšie nejdem do schránky, tak prešvihnem zákonnú lehotu na prevzatie doručenia - tiež by to asi chcelo napr. opakované zaslanie notifikácie tesne pred vypršaním lehoty.

Dnes som komunikoval s NCDCP k aktualizácii údajov v zozname akcionárov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s Kovid sa snažím v maximálnej miere komunikovať s úradmi elektronický a bez osobnému kontaktu. Preto som poslal mailom elektronický vyplnené dokumenty s poznámkou, že by som to chcel zrealizovať bezkontaktne. Ozvala sa mi pani, že to pôjde iba s overením podpisu u notára. Keď som to odmietol z logických dôvodov, našlo sa riešenie a do hodiny som všetko vybavil elektronický - pokiaľ máte vybavený OP s čipom eID a máte bezpečnostný osobný kód – BOK a kvalifikovaný elektronický podpis - KEP.

Pri vydávaní občianskeho preukazu s čipom môžete bezodplatne požiadať o nahratie troch certifikátov, ktoré sa uložia na elektronický čip občianskeho preukazu. Ide o kvalifikovaný certifikát (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť KEP, pôvodne používaný ako zaručený elektronický podpis ZEP), certifikát (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom a šifrovací certifikát (SCA). K certifikátom na podpisovanie je potrebné si zvoliť KEP PIN (šesťmiestny kód) a KEP PUK (osemmiestny kód). Nahratie uvedených certifikátov je možné už aj online prostredníctvom aplikácie eID klient bez nutnosti osobnej návštevy niektorého oddelenia dokladov, stačí len poznať svoj BOK.

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pri elektronických podaniach realizovaných prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, je okrem príslušného kvalifikovaného certifikátu na občianskom preukaze potrebné mať na počítači nainštalovanú aplikáciu Štart eID, aplikáciu D.Suite/eIDAS, musíte mať čítačku čipových kariet a k nej na počítači nainštalované ovládače.

V NCDCP mi povedali, že keď podpíšem s KEP potrebné dokumenty a pošlem ich mailom tak mi ich akceptujú. Je však potrebná kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, čo na www.slovensko.sk neurobíte a preto musíte použiť voľne dostupnú službu tretej strany.

Potom kombináciou prihlásenie cez BOK a KEP a tejto služby pomerne komfortne urobíte digitálne podpísaný dokument napr. v pdf, ktorý mi potom akceptovali v NCDCP. Dokonca viete urobiť podpisovanie a overovanie QES akceptovaného v členských štátoch EÚ podľa nového európskeho nariadenia eIDAS.

Neviem prečo takáto služba nie je súčasťou portálu www.slovensko.sk a ani nejdem po tom pátrať - asi majú na to svoje dôvody, ale v tejto situácii by sme asi uvítali podobnú službu a to nielen pri komunikácii so štátom, ale aj v komerčnom sektore. Síce sú avizované rôzne elektronické služby ako nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, aukcie, verejné obstarávanie, služby katastra, služby daňového úradu, elektronické zdravotníctvo, eVoting, ale možno by sa malo začať v tejto situácii práve s takýmito službami ktoré nám zjednodušia život v pomerne krátkom čase.